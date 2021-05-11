В Красноярске пропала ушедшая на тренировку школьница

Сотрудники полиции и волонтеры принимают участие в поисках 12-летней девочки, потерявшейся в Советском районе столицы региона, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

В правоохранительные органы обратились с просьбой о помощи родственники пропавшего ребенка. Они рассказали, что сегодня утром девочка вышла из дома на тренировку. С тех пор местонахождение школьницы неизвестно.

Ориентировку с приметами девочки получили все наряды полиции. Помощь им оказывают волонтеры.

Приметы пропавшей: на вид 12 лет, рост около 152 см, телосложение худощавое, волосы прямые русые до лопаток, глаза серые. Девочка была одета в голубую трикотажную шапку, красную ветровку на молнии, синие джинсы и черные ботинки с белой подошвой.

О местонахождении ребенка полиция просит сообщать по телефонам 224-25-07 или 102.

Напомним, две недели назад полиция и волонтеры искали восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Красноярска. Мальчика нашли в заброшенном доме в компании незнакомца.