В Новосибирске возбудили дело об убийстве экс-депутата

По факту гибели бывшего депутата горсовета Новосибирска и экс-чиновника мэрии Ивана Митряшина возбуждено уголовное дело.

Как рассказала "РГ" и. о. старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по региону Екатерина Петрушина, дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Подробности происшествия пока не разглашаются. По предварительным данным, Иван Митряшин скончался 10 мая, причиной смерти стало ножевое ранение в шею.

С 2005 года он был депутатом городского совета Новосибирска, а в 2012 году его назначили руководителем главного управления благоустройства и озеленения мэрии. Однако уже через год он был отстранен от должности.