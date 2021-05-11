Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в казанской школе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в казанской школе. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

- Я выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших, а также дорогому брату, президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Мы вместе со всей страной глубоко осуждаем это ужасное и вопиющее преступление. Надеюсь, что суд вынесет самое суровое наказание для преступника по всей строгости закона! - написал Кадыров.

Он также добавил, что у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Ими движет только желание убивать слабых и беззащитных людей.

- Уверен, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего, - отметил глава Чечни.

Напомним, утром 11 мая в гимназии № 175 в Советском районе Казани 19-летний молодой человек открыл стрельбу. Злоумышленник задержан. По факту трагедии в СК РФ возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Расследование будут вести сотрудники центрального аппарата ведомства.