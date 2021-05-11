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11.05.2021 20:49
Рубрика: Происшествия

В новгородских школах выпускные будут проходить с бойцами Росгвардии

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В школах Новгородской области выпускные вечера будут проходить в присутствии сотрудников правоохранительных органов, в частности, бойцов Росгвардии. Такое решение было принято по итогам совещания в правительстве региона после трагедии в казанской гимназии № 175.

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Сейчас в школах Новгородской области, как и в других регионах, ведутся проверки системы безопасности и усиливается пропускной режим. Введены в регионе и специальные меры.

Родительские собрания решено временно перевести в онлайн-режим. Меняется регламент проведения утренников и выпускных вечеров.

В частности, в Новгородской области решено отказаться от системы, когда выпускной вечер проводится для всей параллели или даже школы. Праздники разрешено проводить строго по классам и без присутствия посторонних лиц. На каждом таком мероприятии должен быть полицейский или росгвардеец.

В случае если сотрудники правоохранительных органов не смогут присутствовать в школе, то выпускной придется перенести на другой день.

Кроме того, в регионе начаты проверки всех владельцев оружия младше 30 лет, особенно внимательно будет изучаться биография тех, кто только недавно приехал в регион. Также сотрудники правоохранительных органов будут проверять владельцев оружия без охотничьих билетов.

Напомним, сегодня утром в Казани в здании гимназии №175 произошла стрельба, в ходе которой погибли девять человек.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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