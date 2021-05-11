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11.05.2021 15:02
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали родителей избитой семилетней девочки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали отца и мать семилетней девочки, которая была накануне обнаружена избитой в кафе на Дальневосточном проспекте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Уголовное дело возбуждено по статье "истязание". По предварительным данным, девочка неоднократно подвергалась избиениям дома, а ее родители злоупотребляют алкоголем.

Сейчас девочка находится в больнице, а прокуратура города ведет проверку работы органов опеки и попечительства Невского района Петербурга.

Выясняется, знали ли они о сложной ситуации в этой семье, принимали ли меры.

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