В Петербурге задержали родителей избитой семилетней девочки

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали отца и мать семилетней девочки, которая была накануне обнаружена избитой в кафе на Дальневосточном проспекте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье "истязание". По предварительным данным, девочка неоднократно подвергалась избиениям дома, а ее родители злоупотребляют алкоголем.

Сейчас девочка находится в больнице, а прокуратура города ведет проверку работы органов опеки и попечительства Невского района Петербурга.

Выясняется, знали ли они о сложной ситуации в этой семье, принимали ли меры.