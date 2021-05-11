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11.05.2021 17:10
Рубрика: Экономика

Крым в майские праздники поставил рекорд по числу туристов со времен СССР

Текст: Илья Изотов (Симфеополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Туристический поток в Крым с 29 апреля по 10 мая стал рекордным за весь постсоветский период. Об этом, ссылаясь на данные Минкурортов РК, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/РГ
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С четверга 29 апреля по понедельник 10 мая на полуострове отдохнули 520 тысяч человек, что на 72 процента превышает показатели доковидного 2019 года.

- Значительно вырос поток автотуристов: впервые через Крымский мост прибыли 75 процентов от общего числа отдыхающих, посетивших регион в праздничные дни, - пояснил Аксенов. - Доля автотуристов в этом году на 19 больше больше, чем за аналогичный период 2019 года. Еще 20 процентов гостей прибыли авиатранспортом, четыре процента - железнодорожным транспортом. Менее одного процента туристов приехали через границу с Украиной.

Прогнозы отельеров на высокую загрузку средств размещения подтвердились: если в среднем отели и санатории были загружены на 70 процентов, то в отдельных городах и поселках, в основном на Южном берегу Крыма - до 85 процентов.

- В период майских праздников туристов принимали порядка 700 официально зарегистрированных средств размещения, - уточнил Аксенов. - При этом пятизвездочные отели в среднем были загружены на 95 процентов, отели четыре звезды - на 90 процентов, трехзвездочные - на более чем 75 процентов.

Ранее аэропорт Симферополь сообщил, что с 1 по 10 мая на 68 процентов превысил показатели пассажиропотока 2019 года, обслужив суммарно 190 тысяч пассажиров. Росавтодор, в свою очередь, насчитал 170 тысяч автомобилей, пересекших Керченский пролив за майские праздники.

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