В Крыму завели уголовное дело после ликвидации стрелявшего террориста

Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников республиканского УФСБ России со стороны боевика международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщала "РГ", спецоперация прошла в селе Дубки под Симферополем, где подозреваемый член запрещенной в РФ международной террористической организации открыл огонь по правоохранителям.

- Утром 11 мая житель Симферополя, препятствуя деятельности выполнявших оперативное задание работников УФСБ, произвел из огнестрельного оружия множественные выстрелы по троим сотрудникам спецподразделения, - рассказали "РГ" в ведомстве. - В результате противоправной деятельности гражданина каких-либо повреждений сотрудники УФСБ не получили.

Сам 49-летний подозреваемый в сотрудничестве с террористами уничтожен. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).

На месте боестолкновения проведены все необходимые первоначальные следственные действия. Сейчас следователи СКР вместе с коллегами из УФСБ устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и событий, им предшествующих.