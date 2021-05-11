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11.05.2021 13:03
Рубрика: Общество

В школах Крыма ужесточат меры безопасности после трагедии в Казани

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Министерство образования и науки Республики Крыма решило усилить меры безопасности в школах, интернатах и колледжах полуострова после сегодняшнего нападения на гимназию № 175 в Казани. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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- В связи с трагедией, произошедшей в Казани, в образовательных учреждениях республики реализуются меры для усиления антитеррористического режима, - уточнила пресс-секретарь минобразования Александра Шелухина. - Проводятся инструктажи, ужесточается пропускной режим, актуализируются локальные акты.

Школьникам еще раз детально расскажут и объяснят, как необходимо себя вести во время чрезвычайных ситуаций и террористических атак. Также в учебных заведениях проведут тренировочные эвакуации и проверки систем безопасности.

Напомним, три года назад Крым пережил подобную трагедию. 17 октября 2018 года студент взорвал в колледже самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 студентов и пять сотрудников учебного заведения. Летом 2019 года от последствий полученных ранений скончалась еще одна преподавательница колледжа. Более 50 человек получили ранения.

В регионах Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Стрельба в школе Казани

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