В школах Ростовской области проверят работу "тревожных кнопок"

В образовательных учреждениях Ростовской области усилят меры безопасности и введут ежедневный контроль за работоспособностью кнопок тревожной сигнализации. Данное решение принято главой региона Василием Голубевым после трагедии в школе № 175 Казани.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, превентивными мерами безопасности станет профилактическая работа "телефона доверия" для подростков и консультационных пунктов для родителей.

Кроме того, в связи с трагедией губернатор Дона направил телеграмму с соболезнованиями главе Татарстана Рустаму Минниханову: "Эта страшная трагедия болью отразилась в сердцах жителей Ростовской области. Искренне разделяю с вами чувство скорби и невосполнимой утраты. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

Напомним, что в результате нападения 19-летнего жителя Казани на гимназию №175 погибло по уточненным данным девять человек. Количество пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело.