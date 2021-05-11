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11.05.2021 19:41
Рубрика: Происшествия

Вода с огнем

Сибирь и Дальний Восток охватили пожары и наводнения
Текст: Наталья Граф (Омск) , Артем Красиков (Хабаровск) , Дмитрий Машуков (Красноярск) , Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Лесные пожары и разлив рек вынуждают регионы вводить режим ЧС. Горят деревни, уходят под воду дома, страдают люди. В Сибири борются с лесными пожарами, а на Дальнем Востоке - с паводками. Новости c каждым днем становятся тревожнее.
В Хабаровском крае из-за разлива Амура большая вода приходит в населенные пункты. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю В Хабаровском крае из-за разлива Амура большая вода приходит в населенные пункты. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае из-за разлива Амура большая вода приходит в населенные пункты. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Обострились природные пожары в Тюменской области - с 11 мая в лесах ввели режим ЧС. Причем огонь подступает к Тюмени - город окутан смогом и запахом гари, в некоторых районах дышать можно только через медицинскую маску. За последние сутки в регионе зарегистрировали 69 возгораний. Огонь преимущественно беглый низовой.

Сколько лесных пожаров удалось потушить за майские праздники

"К нашей деревне пожар пришел из Вагайского района, но мы успели его встретить во всеоружии, - рассказывает житель Новоберезовки Аромашевского района Виталий Пузанов. - Мужики из Лесхоза опахали территорию, мы с соседями на тракторах доставили к границе бочки с водой весом в тонну. А так не знаю, что бы было". Сейчас Аромашевский район, который одним из первых встретил стихию, уже в безопасности.

Режим ЧC могут ввести и в лесах Омской и Новосибирской областей - в ближайшие пять дней на большей части территории Западной Сибири ожидается высокий класс пожарной опасности.

В Красноярском крае борются с другой напастью - наводнением. В Туруханском районе, например, из-за подъема воды в Енисее затопило село Ворогово. Спасатели эвакуировали 68 человек. Большинство жителей размещены в больнице и у родственников. Под угрозой наводнения из-за ледохода на Амуре находятся десятки населенных пунктов и дорог в Хабаровском крае.

В хабаровском селе Красное вода гуляет по улицам, к входам в магазины проложены доски - иначе добраться люди уже не могут 

Но где-то стихия уже бушует. В селе Красное вода гуляет по двум улицам, к входам в магазины проложены доски - иначе добраться люди уже не могут. Несмотря на развернутые пункты временного размещения, жители предпочитают на время переехать к друзьям и родственникам.

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