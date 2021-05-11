Сибирь и Дальний Восток охватили пожары и наводнения

Лесные пожары и разлив рек вынуждают регионы вводить режим ЧС. Горят деревни, уходят под воду дома, страдают люди. В Сибири борются с лесными пожарами, а на Дальнем Востоке - с паводками. Новости c каждым днем становятся тревожнее.

Обострились природные пожары в Тюменской области - с 11 мая в лесах ввели режим ЧС. Причем огонь подступает к Тюмени - город окутан смогом и запахом гари, в некоторых районах дышать можно только через медицинскую маску. За последние сутки в регионе зарегистрировали 69 возгораний. Огонь преимущественно беглый низовой.

"К нашей деревне пожар пришел из Вагайского района, но мы успели его встретить во всеоружии, - рассказывает житель Новоберезовки Аромашевского района Виталий Пузанов. - Мужики из Лесхоза опахали территорию, мы с соседями на тракторах доставили к границе бочки с водой весом в тонну. А так не знаю, что бы было". Сейчас Аромашевский район, который одним из первых встретил стихию, уже в безопасности.

Режим ЧC могут ввести и в лесах Омской и Новосибирской областей - в ближайшие пять дней на большей части территории Западной Сибири ожидается высокий класс пожарной опасности.

В Красноярском крае борются с другой напастью - наводнением. В Туруханском районе, например, из-за подъема воды в Енисее затопило село Ворогово. Спасатели эвакуировали 68 человек. Большинство жителей размещены в больнице и у родственников. Под угрозой наводнения из-за ледохода на Амуре находятся десятки населенных пунктов и дорог в Хабаровском крае.

В хабаровском селе Красное вода гуляет по улицам, к входам в магазины проложены доски - иначе добраться люди уже не могут

Но где-то стихия уже бушует. В селе Красное вода гуляет по двум улицам, к входам в магазины проложены доски - иначе добраться люди уже не могут. Несмотря на развернутые пункты временного размещения, жители предпочитают на время переехать к друзьям и родственникам.