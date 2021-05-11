Ученые перечислили способы замедлить процесс старения мозга

Ученые из Швеции перечислили способы замедлить старение мозга. На этот процесс, отметили специалисты, влияет образ жизни человека, поэтому даже незначительные изменения в режиме каждодневных дел могут улучшить здоровье мозга. Об этом пишет Svenska Dagbladet.

"Для того чтобы замедлить процесс старения, в первую очередь, необходимо больше двигаться, - со ссылкой на издание пишет "Лента.ру". - Сидячий образ жизни усиливает и умножает воспалительные процессы в организме, а также увеличивается риск развития деменции".

Еще одним важным фактором является здоровый сон, способный продлить активную жизнь. Также на работу нервных клеток и способность мозга создавать новые клетки влияет питание - в этом вопросе необходимо позаботиться о хорошей микрофлоре кишечника. Ученые отмечают, что 90% гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится именно в этом органе и лишь 10% - в мозге. Для поддержания микрофлоры кишечника следует употреблять больше клетчатки и питаться более разнообразно. Изучение новых видов деятельности, хорошее психологическое самочувствие - положительно влияют на работу мозга, а значит на активную и осознанную жизнь человека.

Ранее были перечислены основные симптомы опухоли головного мозга. Настрожиться необходимо в случае появления внезапной слабости на одной стороне тела, которая к тому же проявляется все сильнее в течение нескольких недель. Например, может возникнуть такое ощущение, что человек не способен как следует поднимать ногу при ходьбе. Заметное нарушение или нечеткость речи - тоже повод проверить состояние здоровья и обратиться за консультацией к специалисту.