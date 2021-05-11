В Госдуме обсудят повышение возраста приобретения оружия

По следам трагедии в Казани в Госдуме идут дискуссии о необходимости менять законодательство. Не исключено принятие решения о повышении возраста приобретения оружия.

Как сообщил журналистам глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, меры в этом направлении будут рассмотрены в комплексе, причем спешить депутаты не будут, "чтобы законы не переписывать каждый день".

Общей позиции у народных избранников по этому поводу пока нет.

"Позиции разные: и за есть, и против", - сообщил Пискарев. По его словам, эта тема будет обсуждаться со специалистами, в том числе с медиками.

До стадии рассмотрения палатой уже дошла другая инициатива о регулировании данной сферы - в Госдуму был внесен законопроект, которым предусмотрены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Эту инициативу депутаты планируют рассмотреть в приоритетном порядке. "Будем просить рассмотреть в первом чтении уже 18 мая", - сказал Пискарев журналистам.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия. При комитете была создана рабочая группа по контролю за оборотом оружия.

Повысить возраст получения гражданами права на владение оружием с 18 лет до 21 года предложила также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.