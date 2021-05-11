В Госдуме предупредили о рисках роста штрафа за безбилетный проезд

"В 63 субъектах РФ административная ответственность за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте установлена в соответствии с региональным законодательством. Вместе с тем в 22 субъектах административная ответственность не установлена", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом в восьми регионах местные законы в части ответственности за безбилетный проезд были признаны утратившими силу, пишут "Известия".
Впрочем регионы и сейчас могут устанавливать свои штрафы для "зайцев", так как был принят закон "О внесении изменений в статью 20 закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". С 7 марта 2021 года он дал право регионам устанавливать порядок подтверждения оплаты проезда пассажира, а также детей. Но нормы КоАП, которые регулировали этот порядок ранее и устанавливали штраф в 100 рублей, продолжают действовать и мешают вступить в полную силу новому законодательству. В связи с этим разработанный минтрансом законопроект предлагает признать их утратившими силу, устранить пробел и наконец наделить регионы полномочиями по введению мер ответственности за безбилетный проезд.
Законопроект уже получил поддержку комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы. А вот во фракциях к нему относятся неоднозначно. По словам зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, может начаться необоснованное завышение штрафов. В пример он приводит ситуацию с парковками - когда регионы получи полномочия устанавливать штрафы самостоятельно. В Москве они увеличились до 5 тыс рублей и стали непомерными для социально незащищенных групп граждан, в том числе пенсионеров
Первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов не против законопроекта, но считает, что необходим контроль за его исполнением. Политтехнолог Константин Калачев напоминает, что в Москве за безбилетный проезд штраф и сейчас составляет тысячу рублей. Эксперт считает целесообразным сделать это наказание единым для всех регионов.