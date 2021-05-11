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11.05.2021 08:24
Рубрика: Экономика

В Госдуме предупредили о рисках роста штрафа за безбилетный проезд

Текст: Ольга Игнатова
В России может вырасти штраф за безбилетный проезд, который сейчас, по нормам КоАП, составляет 100 рублей. В мае Госдума планирует рассмотреть законопроект, который отменяет это наказание. Полномочия по установлению штрафов минтранс планирует полностью передать на региональный уровень.

"В 63 субъектах РФ административная ответственность за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте установлена в соответствии с региональным законодательством. Вместе с тем в 22 субъектах административная ответственность не установлена", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом в восьми регионах местные законы в части ответственности за безбилетный проезд были признаны утратившими силу, пишут "Известия".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Впрочем регионы и сейчас могут устанавливать свои штрафы для "зайцев", так как был принят закон "О внесении изменений в статью 20 закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". С 7 марта 2021 года он дал право регионам устанавливать порядок подтверждения оплаты проезда пассажира, а также детей. Но нормы КоАП, которые регулировали этот порядок ранее и устанавливали штраф в 100 рублей, продолжают действовать и мешают вступить в полную силу новому законодательству. В связи с этим разработанный минтрансом законопроект предлагает признать их утратившими силу, устранить пробел и наконец наделить регионы полномочиями по введению мер ответственности за безбилетный проезд.

Законопроект уже получил поддержку комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы. А вот во фракциях к нему относятся неоднозначно. По словам зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, может начаться необоснованное завышение штрафов. В пример он приводит ситуацию с парковками - когда регионы получи полномочия устанавливать штрафы самостоятельно. В Москве они увеличились до 5 тыс рублей и стали непомерными для социально незащищенных групп граждан, в том числе пенсионеров

Первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов не против законопроекта, но считает, что необходим контроль за его исполнением. Политтехнолог Константин Калачев напоминает, что в Москве за безбилетный проезд штраф и сейчас составляет тысячу рублей. Эксперт считает целесообразным сделать это наказание единым для всех регионов.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Законодательная власть Госдума

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