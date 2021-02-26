Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 26-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"

Принят Государственной Думой 16 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5555) следующие изменения:

1) в статье 20:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Заключение договора перевозки пассажира. Проверка подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади";

б) часть 4 после слова "билетов" дополнить словами ", багажной квитанции и квитанции на провоз ручной клади";

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. В течение всей поездки по требованию работника перевозчика, уполномоченного на осуществление проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади (далее - представитель перевозчика), и (или) должностного лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, должностного лица органа местного самоуправления либо должностного лица подведомственного такому органу государственного или муниципального учреждения, уполномоченного на осуществление проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах соответствующего субъекта Российской Федерации (далее - должностное лицо, уполномоченное на осуществление проверки подтверждения оплаты), пассажир обязан подтвердить факт оплаты своего проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, перевозки багажа, провоза ручной клади.";

г) дополнить частями 7 - 24 следующего содержания:

"7. Порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении устанавливается:

1) при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах одного субъекта Российской Федерации, - нормативным правовым актом такого субъекта Российской Федерации, принятым с учетом положений настоящей статьи;

2) при проезде по маршрутам регулярных перевозок, установленным в границах субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя и граничащего с ним субъекта Российской Федерации, либо по маршрутам регулярных перевозок, установленным в границах Краснодарского края и Республики Адыгея, - нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми с учетом положений настоящей статьи, и в соответствии с соглашениями между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в границах которых установлены указанные маршруты;

3) при проезде по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах двух и более субъектов Российской Федерации, за исключением маршрутов регулярных перевозок, указанных в пункте 2 настоящей части, - правилами перевозок пассажиров.

8. Проверка подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах одного субъекта Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом такого субъекта Российской Федерации, принятым с учетом положений настоящей статьи.

9. Проверка подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок, установленным в границах субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя и граничащего с ним субъекта Российской Федерации, либо по маршрутам регулярных перевозок, установленным в границах Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми с учетом положений настоящей статьи, и в соответствии с соглашениями между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в границах которых установлены указанные маршруты.

10. Проверка подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах двух и более субъектов Российской Федерации, за исключением маршрутов регулярных перевозок, указанных в части 9 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном правилами перевозок пассажиров.

11. Пассажир, имеющий право на бесплатный или льготный проезд, обязан иметь при себе и предъявлять в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи, по требованию представителя перевозчика и (или) должностного лица, уполномоченного на осуществление проверки подтверждения оплаты, документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд, и документ, удостоверяющий личность пассажира в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд, содержит фотографию его владельца, предъявление документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, не требуется.

12. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные о пассажирах подлежат передаче в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах, регулярные перевозки осуществляются с использованием именных билетов. Именные билеты оформляются на основании документа, удостоверяющего личность пассажира в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. При проезде по именному билету пассажир обязан иметь при себе и предъявлять по требованию представителей перевозчика и (или) должностного лица, уполномоченного на осуществление проверки подтверждения оплаты, документ, удостоверяющий личность пассажира в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае следования вместе с ним детей до четырнадцати лет - свидетельства о рождении детей, на основании которых оформлен именной билет. При отсутствии у пассажира указанных документов он и дети, следующие вместе с ним, к проезду по именному билету не допускаются.

14. Для возобновления действия утерянных или испорченных билета на конкретное место в транспортном средстве, багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади в случае установления факта их принадлежности пассажиру перевозчиком (уполномоченным лицом перевозчика) на основании обращения пассажира выдаются дубликаты таких билета, квитанций в случаях и порядке, которые предусмотрены правилами перевозок пассажиров. Возврат пассажиру стоимости проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади в междугородном сообщении при предъявлении дубликатов таких билета, квитанций производится в порядке, аналогичном порядку, установленному в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона.

15. Действие утерянных или испорченных билета на конкретное место в транспортном средстве, багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади не возобновляется и уплаченные за них деньги не возвращаются в случае, если в соответствии с порядком, установленным правилами перевозок пассажиров, перевозчиком (уполномоченным лицом перевозчика) не может быть осуществлено их восстановление или пассажиром не могут быть представлены доказательства, подтверждающие принадлежность ему утерянных или испорченных билета, квитанций.

16. В случае, если проверка подтверждения оплаты осуществляется при входе (посадке) в транспортное средство, в котором не предусмотрены продажа билетов, в том числе водителем или кондуктором, и (или) гашение билетов, представитель перевозчика и (или) должностное лицо, уполномоченное на осуществление проверки подтверждения оплаты, отказывают в посадке в транспортное средство лицу, нарушившему порядок, установленный в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

17. В случае выявления должностным лицом, уполномоченным на осуществление проверки подтверждения оплаты, в транспортном средстве лица, нарушившего порядок, установленный в соответствии с частью 7 настоящей статьи, должностное лицо, уполномоченное на осуществление проверки подтверждения оплаты, вправе требовать от нарушившего порядок лица документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а такое лицо обязано предъявить указанный документ. Уплата административного штрафа за это нарушение не освобождает лицо от оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки багажа, провоза ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза ручной клади.

18. Если лицо, не подтвердившее в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи, факта оплаты своего проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или их перевозка подлежит оплате, а также право на бесплатный или льготный проезд, заявляет о желании покинуть транспортное средство, оплате подлежит проезд до остановочного пункта, в котором такое лицо покинет транспортное средство. В случае, если невозможно определить остановочный пункт, в котором лицо, не подтвердившее факта оплаты проезда, а также право на бесплатный или льготный проезд, осуществило посадку в транспортное средство, стоимость проезда исчисляется от начального остановочного пункта маршрута регулярных перевозок, по которому следует транспортное средство.

19. Если пассажир при перевозке без билета детей, проезд которых подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, или при перевозке детей с билетами, приобретенными с использованием таких преимуществ по провозной плате, в отсутствие документов, подтверждающих возраст детей, дающий такие преимущества, заявляет о желании покинуть с детьми, следующими вместе с ним, транспортное средство, оплате подлежит перевозка детей до остановочного пункта, в котором этот пассажир с детьми, следующими вместе с ним, покинет транспортное средство. В случае, если невозможно определить остановочный пункт, в котором осуществил посадку пассажир при перевозке указанных детей, стоимость перевозки детей исчисляется от начального остановочного пункта маршрута регулярных перевозок, по которому следует транспортное средство.

20. В случае, если пассажир, являющийся владельцем багажа и (или) ручной клади, перевозка и (или) провоз которых подлежат оплате и на которые не оформлена багажная квитанция и (или) квитанция на провоз ручной клади, заявляет о желании покинуть транспортное средство, оплате подлежат перевозка багажа и (или) провоз ручной клади до остановочного пункта, в котором такой пассажир покинет транспортное средство. В случае, если невозможно определить остановочный пункт, в котором осуществил посадку пассажир, являющийся владельцем указанных багажа и (или) ручной клади, стоимость перевозки багажа и (или) провоза ручной клади исчисляется от начального остановочного пункта маршрута регулярных перевозок, по которому следует транспортное средство.

21. Лицо, указанное в части 17 настоящей статьи, отказавшееся от оплаты проезда, и (или) от оплаты перевозки следующих вместе с ним детей, и (или) от оплаты перевозки багажа и (или) провоза ручной клади, обязано покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном пункте с детьми, следующими вместе с ним.

22. Требование, указанное в части 21 настоящей статьи, не распространяется на лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица.

23. Билет, в том числе с указанием части или всех реквизитов в электронном виде, предназначенный для лица, которому предоставлено право на бесплатный либо льготный проезд или преимущество по провозной плате, при непредставлении действительного документа, подтверждающего такие право либо преимущество (в том числе документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, если действительный документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд либо преимущество по провозной плате, содержит фотографию его владельца), изымается представителем перевозчика или должностным лицом, уполномоченным на осуществление проверки подтверждения оплаты. Порядок изъятия указанного билета устанавливается нормативными правовыми актами, издаваемыми в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

24. Пассажиру, отказавшемуся от оплаты перевозки детей, следующих вместе с ним, и (или) от оплаты перевозки багажа и (или) провоза ручной клади и покинувшему транспортное средство с детьми, следующими вместе с ним, при предъявлении им перевозчику билета и акта о непроследованном расстоянии, оформленного представителем перевозчика и (или) должностным лицом, уполномоченным на осуществление проверки подтверждения оплаты, в порядке, установленном правилами перевозок пассажиров, не позднее чем по истечении десяти дней со дня предъявления перевозчику указанных билета и акта возвращается стоимость проезда пропорционально непроследованному расстоянию в пунктах продажи билетов, указанных перевозчиком.";

2) часть 3 статьи 21 признать утратившей силу.

Президент Российской Федерации В. Путин