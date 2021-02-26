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26.02.2021 10:12
Рубрика: Власть

Володин назвал самый важный закон в феврале

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин по традиции назвал самый важный закон уходящего месяца. По его оценке, им стала инициатива о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетников младше 16 лет.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

"На федеральном уровне теперь четко определено: требование, что пассажир, не оплативший проезд, обязан выйти на ближайшей остановке, не будет распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых", - заявил спикер, которого цитирует сайт ГД.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников

Володин подчеркнул, что "оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо", так как "это создает угрозу его жизни и здоровью".

Действовавшие до сих пор положения допускали высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и их никто не сопровождал. Подписанный закон вводит на это запрет. При этом контролеры будут вправе требовать от юных пассажиров документы, удостоверяющие их личность, если появились сомнения при определении их возраста.

Ранее резонанс в обществе вызвали случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком.

Между тем

По итогам уходящего месяца председатель Госдумы особенно отметил Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов за работу над законопроектами об отпусках для многодетных семей и об увеличении пенсий родителям инвалидов с детства.

Самыми активным в зале пленарных заседаний депутатами в феврале, по мнению спикера, стали Василий Пискарев ("Единая Россия"), Николай Осадчий (КПРФ), Андрей Свинцов (ЛДПР) и Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

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