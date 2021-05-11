В Индии число выздоровевших от COVID впервые превысило число заболевших

В Индии 11 мая число выздоровевших от COVID-19 впервые превысило число заболевших, сообщает минздрав страны.

За минувшие сутки заболели 329,5 тысячи человек, а выздоровели 355,8 тысячи. Смертность от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки составила 3 879 человек.

В настоящее время в Индии сложилась тяжелая ситуация из-за множества тяжелых случаев протекания заболевания, нехватки кислорода, аппаратов ИВЛ, больничных коек. При этом индийский штамм коронавируса оказался, по словам специалистов, более заразным по сравнению с другими штаммами. По данным на сегодня, еще 11 пациентов скончались из-за нехватки медицинского кислорода, это произошло в штате Андхра-Прадеш.

Индия наращивает производство собственных вакцин от коронавируса, а также закупает их у других стран. В частности, Дели намерен приобрести 18 миллионов доз "Спутник V" у России.

Также многие страны, в том числе и Россия, экстренно доставляют в Индию гуманитарную помощь, среди которой лекарства, медицинское оборудование и другие предметы первой необходимости.