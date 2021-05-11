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11.05.2021 09:27
Рубрика: Власть

В МВД назвали основания для отказа при получении гражданства РФ

Текст: Иван Петров
Причины, по которым соискателям смогут отказать в получении российского гражданства, назвали в пресс-центре МВД России. Всего набралось 9 таких оснований.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Так, будут отклонены заявления, поданные лицами, выступающими за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или иными действиями создающими угрозу безопасности России. Закрыт путь в россияне участникам вооруженных конфликтов, совершавшим в ходе них "действия, направленные против российского контингента миротворческих сил или против Вооруженных сил РФ". Причем даже если такое происходило давно.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Основанием для отказа в получении гражданства может стать участие в совершении или в подготовке к преступлениям экстремистской или террористической направленности, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. - Кроме того, гражданство РФ не сможет получить иностранец, выдворенный или депортированный из нашей страны. А также те, в отношении кого принято решение о нежелательности пребывания в России".

Не будут приняты от соискателей и рассмотрены заявления, содержащие подложные документы или заведомо ложные сведения.

Также основаниями для отказа являются "неснятая или непогашенная судимость иностранного гражданина, а также военная служба либо служба в органах безопасности или в правоохранительных органах зарубежного государства".

И, наконец, причиной отказа в приеме документов может стать уголовное преследование. Причем как в России, так и в ином государстве.

Ранее в МВД рассказали о причинах, по которым иностранцы, получившие гражданство РФ, могут его лишиться.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Закон о гражданстве

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