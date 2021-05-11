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11.05.2021 20:31
Рубрика: Общество

В Петербурге усилят меры безопасности в школах после трагедии в Казани

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В школах Петербурга пройдет комплексная проверка систем безопасности, сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Александр Воложанин
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В учебных заведениях усилен пропускной режим, обследуются прилегающие территории, проводятся проверки комплексных систем безопасности, а сотрудники проходят дополнительный инструктаж.

Все школах Петербурга работают 93 частных охранных предприятия, везде есть тревожная кнопка, а также металлодетекторы, системы видеонаблюдения.

Проверки в школах Петербурга начались после трагедии в Казани. Напомним, в гимназию № 175 ворвался 19-летний вооруженный мужчина и начал расстреливать учеников и педагогов. По последним данным, погибли девять человек.

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