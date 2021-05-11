В России началась короткая рабочая неделя после длинных майских выходных

Первая рабочая неделя мая после длинных выходных будет четырехдневной. Россияне будут работать с 11 по 14 мая.

В апреле Владимир Путин в ответ на просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой согласился объединить майские праздники и сделать дни между ними нерабочими. По ее словам, "это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен". Президент подписал указ, согласно которому майские выходные продлились десять дней - с 1 по 10 мая включительно.

Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян летом в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. В начале ноября россиян ждут трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября.