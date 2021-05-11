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11.05.2021 07:57
Рубрика: В мире

В Словакии заявили о готовности начать вакцинацию "Спутником V"

Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в Словакии может начаться в ближайшие дни, сообщил вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
РФПИ: "Спутник V" может быть поставлен в Германию уже в июне

Минздрав страны получил от венгерского партнерского ведомства информацию об успешном завершении исследований образцов российской вакцины из партии, полученной Братиславой. Присланную вакцину отправили на исследование в Венгрию из-за отсутствия в Словакии сертифицированных лабораторий, пишет ТАСС.

Седьмого мая глава минздрава Словакии сообщил, что тесты показали надежность российской вакцины. "Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире, информирует РФПИ.

Ранее стало известно, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) завершили первый этап экспертизы вакцины от коронавируса "Спутник V". "Ждем отчеты и готовимся к инспекции на производственных площадках. В этом вопросе мы активно работаем", - сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В мире Европа Словакия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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