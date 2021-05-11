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11.05.2021 21:40
Рубрика: В мире

В Тель-Авиве сработали воздушные сирены

Текст: Максим Макарычев

К концу вторника волна насилия между палестинцами и израильтянами распространилось на Тель-Авив, который подвергся обстрелу ракет, запущенных из сектора Газа. Залпы привели к сигналам сирен воздушной тревоги по всему городу, сообщает Associated Press. В городе было слышно, как силы безопасности сбивают ракеты из Газы.

Фото: EMMANUEL DUNAND / AFP
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"Исламский джихад", еще одна из основных палестинских вооруженных группировок в Газе, заявил, что в результате израильских ударов погибли двое его высших командиров. Члены группы сообщили информационному агентству AFP, что израильские ракеты также "ранили восемь человек, включая женщину и двух ее детей", когда они врезались в жилой район в многолюдном городе Газа.

Израильские военные отметили, что ответные атаки были нацелены на лидеров боевиков ХАМАС в ответ на непрерывный ракетный залп, выпущенный из Газы по Израилю. Залп палестинских ракет поразил дома в израильских городах Ашкелон и Ашдод во вторник, но многие из выпущенных снарядов либо не достигли цели и упали в Газе, либо были перехвачены передовой системой противоракетной обороны Израиля "Железный купол". Военное крыло ХАМАСа, "Бригады аль-Кассама", заявило, что всего за пять минут во вторник выпустило 137 ракет по двум городам на юге Израиля, добавив в сети угрожающее сообщение: "У нас все еще есть новые возможности".

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