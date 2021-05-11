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11.05.2021 11:00
Рубрика: Видео

Видео: попытался въехать в ресторан на машине, чтобы объясниться с бывшей

Текст: Вадим Давыденко

Автомобильные дороги с оживленным трафиком и забитые машинами парковки - не лучшее место для выяснения отношений с подружкой, с которой расстался несколько месяцев назад и которую никак не можешь забыть. Захлестывающие эмоции мешают здраво оценивать обстановку и помнить о безопасности окружающих, а полиция, как правило, такое не одобряет.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Именно это произошло на днях в южноафриканском Йоханнесбурге, и случившееся вызвало большой резонанс в соцсетях. Тяжело переживающий расставание молодой человек увидел в окне ресторана свою бывшую возлюбленную и решил во что бы то ни стало объясниться с ней, раз уж обстановка такая располагающая. Но чуждые романтике охранники на входе вовремя заметили, что южноафриканского Ромео слишком уж переполняют чувства, и наотрез отказались впускать его внутрь заведения.

Безумной влюбленный и немного рассерженный юноша уселся за руль машины и попытался с разгону въехать в ресторан. "Это сразу произведет на девушку впечатление, - резонно предположил наш герой. - И уж тогда-то она поймет, как много потеряла при расставании".

После нескольких попыток эффектно въехать в зал - подъезд к дверям, увы, был плотно заставлен чужими машинами - "влюбленный джигит" был остановлен очевидцами, скручен и сдан в руки полиции. Чудом обошлось без линчевания на месте, ведь он успел серьезно искорежить несколько чужих авто.

Одно должно утешать нашего героя: его бывшая девушка быстро узнала, что он был тут, ведь ее машину он тоже нечаянно помял. И наверняка она поняла, что он молодец, и что лишь любовь во всем виновата...

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