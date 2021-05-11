Володин объяснил необходимость денонсации ДОН

Если не пойти на денонсацию Договора по открытому небу (ДОН), то сателлиты США будут передавать информацию Вашингтону, и риску будет подвергнута безопасность России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя внесенный главой государства законопроект.

"Нам выходить в любом случае необходимо, все иное наносит ущерб нашей безопасности, - подчеркнул спикер. - Если самолеты стран-сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, то о какой безопасности может идти речь? Прибалтика и некоторые европейские страны будут обо всем докладывать своему хозяину за океаном".

Ранее он заявил, что документ будет рассматриваться в приоритетном порядке.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга - для этого совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения. Однако США в прошлом году вышли из соглашения.