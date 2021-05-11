Володин заявил о необходимости обсудить уход от анонимности в интернете

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал достойными обсуждения предложения уйти от анонимности в интернете, чтобы снизить там объем пропагандирующего насилие контента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Комментируя стрельбу в казанской школе, председатель ГД высказал мнение, что для предотвращения подобных трагедий "важно сделать все для повышения роли семьи, ее укрепления, а также поддержки организации досуга детей и подростков, вовлечения их в занятия спортом".

Среди звучащих предложений - уход от анонимности в Сети, что, по оценке сторонников этой идеи, позволит в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм, отметил спикер. "Необходимо обсуждать", - призвал он.

Володин напомнил, что технологии несут не только прогресс, побочным эффектом распространения интернета, по его словам, стали в первую очередь риски для детей. Депутаты отреагировали на эту угрозу, приняв закон, направленный против склонения несовершеннолетних к суициду, противоправным действиям. "Но принятых мер явно недостаточно. Трагедия в Казани подтверждает это", - констатировал Володин.

Председатель ГД также предложил ужесточить ответственность за фиктивные справки для получения оружия и разработать порядок, который помешает выдавать его людям с неустойчивой психикой.

Кроме того, продолжил спикер, на следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия.

"Плохо, что об этом начинаем думать, когда уже случилась трагедия", - резюмировал Володин, выразив соболезнования родным и близким жертв стрельбы в казанской школе и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.