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Рубрика: В мире

ВВС Израиля нанесли удары по нескольким городам в секторе Газа

Авиаудары Израиля по сектору Газа, 10 мая 2021 г. Фото: AFP/MAHMUD HAMS Авиаудары Израиля по сектору Газа, 10 мая 2021 г. Фото: AFP/MAHMUD HAMS
Авиаудары Израиля по сектору Газа, 10 мая 2021 г. Фото: AFP/MAHMUD HAMS

Самолеты израильской армии продолжают атаковать сразу несколько городов сектора Газа. Об этом во вторник сообщила палестинская радиостанция "Саут Аль-Акса".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По ее данным, под ракетные удары попали Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. Не менее трех ракет разорвалось в городе Джебалия. Целью израильских военных, как отмечает радиостанция, становятся административные здания населенных пунктов, пишет ТАСС.

Как сообщают палестинские СМИ, ссылаясь на минздрав прибрежного анклава, всего в результате обстрелов сектора Газа в понедельник вечером погиб 21 человек, в числе которых девять детей. Еще 70 человек получили ранения.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за вечер понедельника радикалы из сектора Газа выпустили 150 ракет по израильской территории. При этом отмечается, что десятки ракет удалось перехватить благодаря системе ПРО "Железный купол".

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