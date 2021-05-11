Армия Израиля заявила о 150 ракетах, выпущенных из сектора Газа

За вечер понедельника радикалы из сектора Газа выпустили 150 ракет по территории Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает агентство ТАСС.

"К настоящему моменту более 150 ракет выпущено из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении военных.

При этом отмечается, что десятки ракет удалось перехватить благодаря системе ПРО "Железный купол".

Напомним, ранее, 10 апреля, Израиль сообщал о десятках ракет, большинство из которых были перехвачены, и об ответном авиаударе по объектам ХАМАС.

Ранее "РГ" писала также о телефонном разговоре между главами МИД России и Турции, в ходе которого они выразили обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта и призвали стороны проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим ухудшением обстановки.