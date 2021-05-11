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WhatsApp назвал новые даты "отключения" пользователей

Текст:   Антон Благовещенский
11.05.2021,  
18:25
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики WhatsApp дадут пользователям "еще несколько недель" после 15 мая, чтобы те могли согласиться с новыми правилами использования.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на представителей компании. Точных сроков, когда функциональность сервиса начнет ограничиваться, в WhatsApp не назвали. Можно предположить, что "урезание" возможностей произойдет в июне этого года.

Напомним, что 15 мая вступают в силу новые условия использования самого популярного в мире мессенджера. В соответствии с ними, WhatsApp будет передавать больше личных пользовательских данных в компанию Facebook, которой он принадлежит. Изначально планировалось, что это произойдет еще в середине февраля, однако после критики компания перенесла вступление новых правил в силу на середину мая.

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Согласно данным Daily Mail, спустя несколько недель после 15 мая пользователи, еще не принявшие новые условия, начнут получать "постоянные напоминания", и лишь после этого они не смогут читать и отправлять сообщения. У них останется лишь возможность видеть уведомления и принимать входящие звонки. Затем эти функции также будут отключены, однако удалять учетную запись WhatsApp не собирается.

Чтобы пользоваться всеми возможностями мессенджера, пользователям придется принять новые условия использования сервиса.

мессенджеры
Фото: apple.com
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