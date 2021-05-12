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12.05.2021 15:13
Рубрика: Бензин

Новак: Ситуация на топливном рынке стабильна

Текст: Александр Проценко
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак, выступая в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что ситуация на российском топливном рынке стабильная, цены на нефтепродукты растут на уровне инфляции.

Фото: pixinoo / istock
Будет ли введен запрет на экспорт бензина из России

"На сегодняшний день ситуация достаточно стабильная на рынке. Были предприняты все необходимые меры правительством Российской Федерации, министерствами нашими и компаниями, которые работают на этом рынке", - сказал он.

Новак добавил, что кабмин рассмотрит вопрос о введении запрета на экспорт нефтепродуктов, если ситуация на внутреннем рынке топлива станет критичной. Он отметил, что на данный момент такая жесткая мера не требуется, так как уровень запасов нефтепродуктов в стране достаточен для удовлетворения потребительского спроса, и необходимости во введении ограничений нет.

"Это крайняя мера, которая будет приниматься только в том случае, если мы увидим критичность ситуации. На сегодняшний день у нас достаточно ресурсов нефтепродуктов, в том числе автомобильного бензина и дизельного топлива", - сказал Новак. По его словам, скорректированный с 1 мая демпферный механизм позволил еще больше стабилизировать ситуацию на рынке топлива.

Новак: Правительство не видит причин в ограничении экспорта топлива