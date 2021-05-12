Новак: Ситуация на топливном рынке стабильна

Вице-премьер Александр Новак, выступая в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что ситуация на российском топливном рынке стабильная, цены на нефтепродукты растут на уровне инфляции.

"На сегодняшний день ситуация достаточно стабильная на рынке. Были предприняты все необходимые меры правительством Российской Федерации, министерствами нашими и компаниями, которые работают на этом рынке", - сказал он.

Новак добавил, что кабмин рассмотрит вопрос о введении запрета на экспорт нефтепродуктов, если ситуация на внутреннем рынке топлива станет критичной. Он отметил, что на данный момент такая жесткая мера не требуется, так как уровень запасов нефтепродуктов в стране достаточен для удовлетворения потребительского спроса, и необходимости во введении ограничений нет.

"Это крайняя мера, которая будет приниматься только в том случае, если мы увидим критичность ситуации. На сегодняшний день у нас достаточно ресурсов нефтепродуктов, в том числе автомобильного бензина и дизельного топлива", - сказал Новак. По его словам, скорректированный с 1 мая демпферный механизм позволил еще больше стабилизировать ситуацию на рынке топлива.