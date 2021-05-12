В Москве запустили народный каршеринг "от города", рассказал заммэра Максим Ликсутов. Судя по анонсу приложения "Рули" в Play Market, "в теме" уже как минимум более тысячи жителей столицы. Суть в том, что автомобилисты - участники проекта могут сдавать свои машины, пока они просто стоят. А москвичи, у которых своего авто нет, смогут одолжить его на время у земляка.

"Народный" каршеринг похож на обычный только принципом работы. Есть приложение, с помощью которого можно бронировать и открывать машины. А вот хлопот у арендаторов больше. Топливо, парковка, мытье автомобиля - все это расходы "водителя на час". К тому же вряд ли будет возможна долгосрочная аренда. В среднем на полдня, пока иномарка дожидается хозяина у какого-нибудь бизнес-центра. С другой стороны, подчеркивает вице-мэр Максим Ликсутов, собственная машина - это еще и часть личного пространства. Личное авто почти всегда будет в лучшем состоянии, чем аналогичное "шеринговое".

Одним из первых модель p2p-каршеринга (когда один человек отдает машину другому) опробовала компания RentRide. За рубежом, говорят в этой организации, подобный способ обмена машинами в городском сообществе чрезвычайно популярен. Во многих странах - Китае, Австралии, Японии - подобные платформы достаточно популярны. Когда сервис развит, у арендаторов возникает множество вариантов с моделями и комплектациями. Владельцы машин зарабатывают в удачные месяцы до 2 тысяч евро.

А что же в Москве? Как рассказывают в RentRide, спрос на аренду частных машин растет в сегментах "эконом" и "стандарт". Более того, одна и та же семья может одновременно сдавать свою машину и арендовать чужую. Например, в семье растут двое детей. Машина не самая вместительная - Ford Focus. Казалось бы, можно продать и купить авто побольше. Но с детьми то и дело какие-то непредвиденные траты: то ноутбук для учебы нужен, то хоккейная экипировка для сына. На новую машину в такой ситуации денег не всегда наберешь. А взять в аренду более вместительную модель вполне реально. Причем цены довольно приемлемые, если сравнивать с коммерческим рынком. Например, весьма популярный Renault Sandero можно взять в аренду у частника за 1500 рублей в сутки. Та же модель в обычном автопрокате обойдется уже в 2 тысячи за день, а в классическом каршеринге - в 2,5 тысячи.

Москва давно мечтала продвигать подобные сервисы на городском уровне. Мэр Сергей Собянин не раз отмечал, что народный каршеринг способен кардинально разгрузить дороги и парковки, а заодно даст людям стабильный неплохой заработок. Реализовать этот проект власти пытались около двух лет, и вот на днях глава транспортного комплекса Максим Ликсутов объявил: "Рули!" Именно так назвали платформу для народного каршеринга. В отличие от аналогичных сервисов обмена машинами городской стартап "Рули" довольно технологичен. Если при обычной аренде p2p приходилось договариваться с хозяином авто по телефону или в чате, встречаться, принимать ключи и т.п., то в "Рули" все делается с помощью приложения. Машины оснащены устройствами, позволяющими открывать их со смартфонов. Город бесплатно установил первым 100 тестировщикам такое оборудование. И неограниченное ОСАГО презентовал. Все для того, чтобы хотя бы более или менее обкатать механизм.

Скачать и зарегистрироваться в "Рули" могут все желающие, у кого есть права. Корреспондент "РГ" довольно быстро загрузил все документы с помощью чат-бота в приложении. Как отметил Максим Ликсутов, на первом этапе тестировать сервис будут отобранные автовладельцы и их друзья и знакомые. Как это будет происходить? Желающие участвовать в эксперименте регистрируются в приложении. Автовладелец по телефонной книге видит, кто из его контактов подключен к сервису. Хозяин машины выставляет статус: мол, "ласточка" свободна. А дальше на нее оставляют заявки. Прямо в приложении можно уточнить, куда и когда вернуть машину, каков лимит пробега, надо ли ее мыть и заправить и так далее.