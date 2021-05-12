До 2023 года почти все госуслуги будут доступны онлайн

К концу 2022 года государство переведет в электронный вид все массовые социально-значимые услуги, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Самое важное, что это не означает, что исчезнет возможность получать эти услуги старым привычным способом, потому что получение услуг новым технологичным образом - это право гражданина, а не его обязанность", - подчеркнул вице-премьер. По его словам, граждане уже активно начали пользоваться электронными госуслугами.

По данным Минцифры, в 2020 году количество зарегистрированных пользователей на портале госуслуг превысило 78 млн граждан (+12 млн к 2019 году). Это почти 2/3 всех граждан старше 14 лет. Сервисами единого портала воспользовалось 56 млн граждан (вдвое больше, чем в 2019 г.).

Через единый портал в прошлом году было получено всего более 230 млн госуслуг и сервисов, что почти на 50% больше, чем годом ранее. "Это и онлайн-запись к врачу, оформление различных социальных выплат и пособий, запись ребенка в школу и детский сад, регистрация автотранспортных средств и оформление водительских удостоверений, получение российских и заграничных паспортов, оформление маткапитала, доступ к результатам ПЦР-тестов", - сообщили в пресс-службе министерства.