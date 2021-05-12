Депутат от ЛДПР Василий Власов спросил про цифровизацию госуслуг, предложив рассмотреть этот сайт как универсальную площадку, через которую можно обращаться ко всем органам власти на всех уровнях.

"Мы максимально движемся сейчас к тому, чтобы переходить на новый формат оказания государственных услуг - полностью в электронном виде, не выходя из дома и без необходимости личного обращения в органы власти, либо дальше в МФЦ", - заявил Мишустин. И уже много сделано: количество пользователей сервисов портала вдвое больше, чем в прошлом году - 56 миллионов человек. Люди получили госуслуг больше на 50 процентов к прошлому году, прошло почти 85 миллионов платежей по оплате.

"Начинали мы вообще с единичных услуг, а сейчас на пике обрабатывается более 7 тысяч запросов в секунду!" - сравнил премьер-министр. "Это очень серьезный результат", - оценил он. Портал - это также мощное средство обратной связи, которое применяется для реализации огромного количества проектов. Например, так было по выплатам медикам.

Портал стал инструментом реализации всех сервисов для людей. Президент в Послании поставил задачу до конца 2023 года обеспечить онлайн-формат для абсолютного большинства всех услуг. "Мы надеемся, что люди не будут ощущать присутствие государства, что государство будет присутствовать в их жизни комфортно, безопасно, в основном в оказании сервисных услуг", - заключил он.