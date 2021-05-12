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Эдвард Нортон присоединился к Крэйгу и Батисте в "Достать ножи 2"

Новости
    12.05.2021, 09:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актерский состав сиквела стильного и успешного детектива 2019 года "Достать ножи" продолжает впечатляюще пополняться.

Фото: instagram.com/leonardodicaprio
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Согласно Deadline, помимо Дэниела Крэйга, который вернется к роли частного сыщика Бенуа Бланка, и буквально вчера влившегося в каст рестлера Батисты, в ленте сыграет 51-летний трижды номинант премии "Оскар" Эдвард Нортон.

Как и в случае с Батистой, кого там Эдвард изобразит, неизвестно. Сюжет тоже в секрете.

Съемки стартуют этим летом в Греции. Как и в случае с оригинальной лентой, рулит всем предприятием Райан Джонсон, которому выкупивший линейку сервис Netflix предоставил полную творческую свободу. Триквел уже обещан.

Netflix обновление каста проекта никак не прокомментировал.

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Фото: youtube.com/ sexandthecity8
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