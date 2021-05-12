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12.05.2021 21:05
Рубрика: Общество

Эксперт прокомментировал информацию о "новых реакциях" в Чернобыле

Появившаяся в СМИ информация о "новых реакциях" на Чернобыльской АЭС не является неожиданностью для ученых. Все происходящие под саркофагом процессы будут происходить еще очень долгий срок, отметил доктор технических наук, профессор, лауреат премии Ломоносова Владимир Кузнецов.
Фото: Личный архив Ивана Забаева
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"Эти реакции не прекращались, они постоянно идут, потому что те помещения, в которых эти реакции обнаружены, - самые грязные после аварии, - заявил он в интервью RT. - Именно через эти помещения (так называемые подаппаратные помещения, то есть это под реактором), через которые эта масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала и опускалась ниже".

По словам Кузнецова, все радионуклиды, которые были в ядерном реакторе, "поучаствовали во всех этих расплавах, продолжают там находиться и будут продолжать там находиться".

"Это будет до тех пор, пока они не все распадутся, а это тысячелетия", - констатировал он.

Напомним, что ранее на страницах журнала Science заявлялось о "новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС". Авторы издания отметили, что "в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются реакции деления" и что "необходимо принять меры для предотвращения новой аварии".

Общество Наука Авария на Чернобыльской АЭС

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