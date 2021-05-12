Эксперт прокомментировал информацию о "новых реакциях" в Чернобыле

"Эти реакции не прекращались, они постоянно идут, потому что те помещения, в которых эти реакции обнаружены, - самые грязные после аварии, - заявил он в интервью RT. - Именно через эти помещения (так называемые подаппаратные помещения, то есть это под реактором), через которые эта масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала и опускалась ниже".

По словам Кузнецова, все радионуклиды, которые были в ядерном реакторе, "поучаствовали во всех этих расплавах, продолжают там находиться и будут продолжать там находиться".

"Это будет до тех пор, пока они не все распадутся, а это тысячелетия", - констатировал он.

Напомним, что ранее на страницах журнала Science заявлялось о "новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС". Авторы издания отметили, что "в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются реакции деления" и что "необходимо принять меры для предотвращения новой аварии".