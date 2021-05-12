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12.05.2021 20:01
Рубрика: Экономика

Эксперт РАНХиГС: Турбизнесу нужна помощь, но не заоблачным ростом цен

Текст: Владимир Кузьмин
Галина Дехтярь, заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) Российской академии народного хозяйства и государственной службы:
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

- Правительство России наметило и реализует действительно масштабный план развития внутреннего туризма до 2030 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год, обозначил текущие приоритеты в этой сфере: активное привлечение частных инвестиций, создание новых туристических объектов и инфраструктуры, помощь регионам в создании рабочих мест, стимулирование граждан в поездках по стране.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Мишустин: Объем поездок по стране должен вырасти больше чем вдвое

Как известно, в связи с закрытием зарубежных направлений, цены на отдых внутри России заметно возросли. В связи с этим было принято решение, предложенное президентом, о продлении действия программы туристического кешбэка, чтобы люди смогли выехать отдохнуть. Это можно только приветствовать. В то же время следует подчеркнуть, что правительство должно так или иначе заниматься регулированием цен на турпутевки, которые поднялись примерно на 50-70%, а возвратом клиенты получат только 20%. Соответствующие постановления правительства принимались во время Чемпионата мира по футболу, сочинской Олимпиады, и они существенно усмиряли аппетиты бизнеса. Туристический бизнес сильно пострадал от пандемии, ему нужна помощь, однако не таким заоблачным ростом цен. Например, за две недели гостиница "Жемчужина" в Сочи подорожала с 6000 руб. в сутки до 8900 руб. По большому счету, такой необоснованный рост цен в связи с возникшим спросом должен стать предметом разбирательства со стороны антимонопольного комитета.

Что касается стимулирования частных вложений в инфраструктуру и индустрию туризма, то субсидирование строительства гостиничных объектов позволит частным инвесторам развивать эту сферу, и это очень хорошо. Но очень хотелось бы, чтобы в первую очередь это была поддержка российских компаний, и только во вторую - международных. Национальный бизнес здесь должен быть в приоритете по тому же принципу, как и компании-авиаперевозчики, которые работают только на российских самолетах. Думаю, было бы логично, чтобы конкретные предложения о предоставлении субсидий, налоговых льгот и других преференций рассматривались, когда строительством гостиничных комплексов занимаются российские управляющие компании.

В части помощи регионам в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма сейчас ведется оценка туристско-рекреационного потенциала субъектов Федерации. Результатом станут конкретные программы по развитию туристических кластеров, что, естественно, будет способствовать появлению новых рабочих мест в этих регионах. Однако нужно четко понимать, что первичным является развитие транспортной инфраструктуры, то есть обеспечение доступности этих регионов для путешественников, в первую очередь, автотуристов. Это станет толчком к строительству тех или иных объектов, которые будут принимать туристов - гостиничных комплексов, мотелей, кемпингов. Если посмотреть статистику, то появление хороших дорог всегда показывает колоссальный прирост автотуризма.

Мишустин не поддержал идею закрытия границ
Экономика Туризм Развитие туризма в России

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