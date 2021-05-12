ГИБДД не сможет проверять автошколы

Госавтоинспекция не сможет участвовать в проверках автошкол, допущенных к подготовке водителей. Проект поправок в закон о безопасности дорожного движения не прошел "регуляторную гильотину".

Напомним, МВД планировало внести поправки в законы о полиции и о безопасности дорожного движения, предоставив право сотрудникам участвовать в проверках автошкол вместе с Рособрнадзором.

Сейчас порядок следующий: чтобы автошкола смогла готовить водителей, она должна получить лицензию, а также пройти проверку на соответствие своей материально-технической базы требованиям примерным программам подготовки водителей. Это соответствие проверяют сотрудники ГИБДД. Они же выдают заключение о соответствии программ автошколы примерным программам. Но после этого сотрудники ГИБДД автошколы больше не проверяют. Все остальные проверки проводятся Рособрнадзором по выполнению лицензионных требований.

В результате недобросовестные автошколы, получив необходимые заключения и документы, отказывались от аренды площадок, на которых должны были готовить кандидатов в водители, от аренды классов. Избавлялись даже от учебных автомобилей и штатных инструкторов, чтобы снизить финансовую нагрузку.

В итоге кандидатов в водители обучали во дворах и на пустырях, а теорию они учили по компьютерным программам. Все это сказывается на качестве подготовки водителей. Поэтому количество сдающих экзамены с первого раза с каждым годом сокращается, уверены в МВД. В 2020 году теоретический экзамен с первого раза сдали на 1,5 процента меньше граждан, чем годом ранее, "площадку" - на 1,2 процента меньше, "город" - на 3 процента меньше.

Чтобы исправить ситуацию, было предложено наделить полицию полномочиями проверки автошкол после того, как они получили право готовить водителей. Проверять, что материально-техническая база никуда не делась и по-прежнему соответствует программам подготовки водителей. Общественные слушания по этим законопроектам прошли, и документы направили в Аналитический центр при правительстве по регуляторной гильотине. И тут эксперты рабочей группы по безопасности дорожного движения проголосовали против этих поправок. Теперь правительство эти проекты не поддержит, вносить в Госдуму не будет.

Возражения экспертов были стандартными: контроль за автошколами со стороны полиции противоречит закону об образовании, проверять образовательные организации могут только органы образования. А так получается двойной контроль и дублирование функций.

Но вот проблема: Рособрнадзор не проверяет соответствие учебно-материальной базы программам подготовки водителей. Это не входит в лицензионные требования. А это значит, что такие мошеннические автошколы никуда не денутся.

Ранее в декабре прошлого года МВД разместило для обсуждения еще один интересный проект. На сей раз проект постановления правительства, согласно которому Госавтоинспекция будет на регулярной основе - раз в квартал - публиковать данные по каждой автошколе. Каков процент сдачи экзамена по разным категориям с первого раза, а сколько экзаменов было провалено.

Кроме того, также будут публиковаться сведения о количестве погибших и пострадавших в авариях по вине начинающих водителей, подготовленных той или иной автошколой. При этом количество погибших и количество пострадавших будет даваться не в абсолютных величинах, а в пересчете на количество выпускников. Погибших - на 10 тысяч выпускников, пострадавших - на одну тысячу.

Предполагается, что благодаря такой информации у кандидатов в водители появится возможность выбирать автошколу, в которой точно готовят безопасных водителей.