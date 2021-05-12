Голикова исключила возможность локдауна осенью

"Какой локдаун, вы о чем?"- сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос о возможности новых ограничений.

При этом чиновница уточнила, что в отдельных регионах ситуация с коронавирусом еще требует внимания.

Ранее Голикова отмечала, что коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в России к сентябрю. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирусная инфекция в России начала приобретать признаки сезонного заболевания. В связи с этим ведомство видит риски осложнения ситуации к осени.

По мнению экспертов, главный способ достичь коллективного иммунитета - массовая вакцинация населения. Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).