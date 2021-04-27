Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у россиян к сентябрю 2021 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации - это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному. Все зависит от интенсивности вакцинации", - сказала чиновница, слова которой цитирует ТАСС.

По ее словам, для формирования коллективного иммунитета антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

Ранее она говорила, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть достигнут к июлю-августу. При этом, по ее словам, сроки могут быть ускорены в случае активизации вакцинации в регионах.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ.

Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины - "ЭпиВакКорона" (разработчик - новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).