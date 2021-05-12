ХАМАС сообщил о запуске 130 ракет по израильским городам

Движение ХАМАС выпустило 130 ракет по территории Израиля. Об этом сообщило военное крыло движения "Бригады аль-Кассам" в Telegram.

"Бригады аль-Кассам" сейчас запустили 130 ракет по городам Ашкелон, Нетивот и Сдерот в ответ на бомбардировку башни "аш-Шурук" и в качестве первоначального ответа на убийство нескольких лидеров "Бригад", - сообщается в заявлении группировки.

Как сообщает издание Times of Israel, в результате обстрела в городе Сдерот ранения получили шесть израильтян, в том числе шестилетний мальчик. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии. По данным издания, под обстрел попал жилой дом.

Напомним, ранее сегодня в результате авиаудара израильских ВВС была разрушена башня "аш-Шурук" в центре Газы. В здании находились десятки офисов СМИ, а также гуманитарных организаций.