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12.05.2021 20:52
Рубрика: В мире

ХАМАС сообщил о запуске 130 ракет по израильским городам

Текст: Диана Ковалева

Движение ХАМАС выпустило 130 ракет по территории Израиля. Об этом сообщило военное крыло движения "Бригады аль-Кассам" в Telegram.

Фото: AFP/ANAS BABA
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"Бригады аль-Кассам" сейчас запустили 130 ракет по городам Ашкелон, Нетивот и Сдерот в ответ на бомбардировку башни "аш-Шурук" и в качестве первоначального ответа на убийство нескольких лидеров "Бригад", - сообщается в заявлении группировки.

Как сообщает издание Times of Israel, в результате обстрела в городе Сдерот ранения получили шесть израильтян, в том числе шестилетний мальчик. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии. По данным издания, под обстрел попал жилой дом.

Напомним, ранее сегодня в результате авиаудара израильских ВВС была разрушена башня "аш-Шурук" в центре Газы. В здании находились десятки офисов СМИ, а также гуманитарных организаций.

В мире Ближний Восток Израиль Палестино-израильский конфликт

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