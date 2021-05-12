Ракетный удар разрушил офисную высотку в Газе с редакциями местных СМИ

В результате ракетного удара со стороны Израиля разрушено шестнадцатиэтажное здание в центре сектора Газа, где располагались офисы некоторых палестинских телеканалов, информационных изданий, компаний, коммерческие магазины и жилые помещения. Кадры обстрела транслирует телеканал "Аль-Джазира".

Бурж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук") получила повреждения после прямого попадания нескольких ракет. Сначала одна секция постройки устояла, однако и она рухнула после третьего попадания. Пока данных о жертвах нет.

По данным палестинского информационного портала "Сава", израильская сторона заранее предупредила местных жителей о планируемых запусках ракет, поэтому людей успели эвакуировать.

Напомним, что за прошедшие сутки это уже третье палестинское высотное здание, уничтоженное ракетными ударами. Как и в этот раз, все находившиеся в постройках люди были оперативно эвакуированы после уведомления израильской стороны.