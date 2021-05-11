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11.05.2021 21:56
Рубрика: В мире

В секторе Газа в результате атак рухнула 13-этажная жилая башня

Текст: Максим Макарычев
13-этажная жилая башня в секторе Газа во вторник вечером подверглась удару израильской авиации, загорелась и вскоре после этого рухнула. Этот инцидент произошел на фоне всплеска боевых действий между Израилем и палестинцами из Газы во вторник.
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Жителей башни предупредили об ударе

В башне находятся не только жилые помещения, но и офис, который используется политическим руководством правящего в Газе движения ХАМАС. По словам очевидцев, жителей башни и людей, живущих поблизости, предупредили об эвакуации из этого района примерно за час до авиаудара. Пока не сообщается, было ли полностью эвакуировано здание или есть раненые, отмечает Reuters.

Фото: Oded Balilty/AP
Видео: Сотни палестинцев пострадали в столкновениях в Иерусалиме

Вооруженные силы Израиля и палестинцы обменялись ракетными ударами во вторник. Власти Израиля утверждают, что ответили 150 ударами в ответ на 450 ракетных атак палестинцев. Таким образом, столкновения вокруг знаменитой мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима, одного из самых святых мест в мире для мусульман, евреев и христиан, переросли в новую смертельную вспышку конфликта, длящегося несколько десятилетий. Как отмечает CBS News, кровопролитие с большой долей вероятности усугубится, поскольку обе стороны дали понять, что будут наращивать свои атаки. Министерство здравоохранения в секторе Газа, крошечном участке земли, управляемом группировкой ХАМАС, но с границами, строго контролируемыми Израилем, заявило во вторник, что по меньшей мере 26 человек были убиты израильскими авиаударами по этой территории, в том числе девять детей. По словам представителей службы экстренного реагирования Израиля, две женщины убиты во время обстрела во вторник днем и по крайней мере еще одна осталась в критическом состоянии. Ранее власти сообщали, что в Ашкелоне и Ашдоде по меньшей мере 10 человек получили лечение от травм неизвестного происхождения.

Нетаньяху пообещал увеличить мощность ударов

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который погряз в юридических и политических столкновениях со своими внутриполитическими противниками, сказал, что после "ситуационной оценки было решено, что как мощность обстрелов Газы, так и их частота будут увеличиваться". "Теперь ХАМАС получит удары, которых он не ожидал", - предупредил израильский премьер. Его правительство обвинило ХАМАС в гибели мирных жителей на палестинской территории, которое оно якобы регулярно использует в качестве "живых щитов". Подполковник Джонатан Конрикус, представитель ЦАХАЛа, заявил журналистам, что Израиль усиливает оборонительные силы на границе Газы, чтобы предотвратить возможное проникновение боевиков, а также увеличивает свои наступательные силы, в первую очередь в воздухе.

Фото: AFP/Menahem KAHANA
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Во вторник ООН выразила "серьезную озабоченность" эскалацией конфликта в целом. Официальные лица Египта заявили, что они пытались добиться прекращения огня, но насилие уже набрало "неотвратимые обороты". Протест против экскалации насилия выразили США, Британия, Турция и большинство арабских стран.

В общинах палестинцев жгли дома израильтян

Конфронтация между израильскими силами безопасности и демонстрантами в Иерусалиме нарастает уже несколько недель . Столкновения начались в начале Рамадана, почти месяц назад, когда израильская полиция установила заграждения, чтобы не допустить мусульман, сидящих на площади у ворот Дамаска, популярном месте скопления людей. Молодые палестинцы протестовали против того, что, по их мнению, является ущемлением религиозных и социальных традиций. Напряженность обострилась, когда Израиль ввел ограничение на количество молитв в мечети Аль-Акса в 10 тысяч человек, что возмутило тысячи палестинцев. В минувшие выходные протесты переросли в серьезное столкновение между протестующими и полицией, а затем в понедельник они достигли своего предела. По мере роста беспорядков сотни жителей арабских общин по всему Израилю устроили в одночасье демонстрации, осуждая недавние действия израильских сил безопасности против палестинцев. Это был один из крупнейших протестов палестинских граждан в Израиле за последнее десятилетие. В некоторые общинах были сожжены дома израильтян и разграблено их имущество.

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