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12.05.2021 08:55
Рубрика: В мире

Индия установила новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Текст: Диана Ковалева

За сутки от коронавируса скончались 4 205 жителей Индии - это новый антирекорд для страны. Об этом сообщили в индийском минздраве.

Фото: Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images/REUTERS
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Также за минувшие 24 часа в стране выявлено 348 тысяч новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии их зафиксировано уже 23 340 938, в общей сложности скончались более 254 тысяч человек.

Напомним, сейчас Индия находится на втором после США месте в мире по числу инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Ранее страна столкнулась с небывалым распространением коронавирусной инфекции. Больницы Индии оказались переполненными и испытывают острую нехватку кислорода и медицинских средств. Многие государства мира, в том числе Россия, направили в Индию гуманитарную помощь.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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