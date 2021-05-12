В зависимости от удаленности города или поселка от Газы у израильтян есть от 15 секунд до двух с половиной минут, чтобы успеть перейти в "мамад" - специальную герметично укрепленную комнату, защищающую от ракетных обстрелов, газовых и химических атак. Но квартиры с встроенными "мамадами" стали в Израиле строить сравнительно недавно. Если же ракетная атака застала людей на улице, то по рекомендации Службы тыла надо укрыться в ближайшем бомбоубежище или просто лечь на землю и закрыть голову руками.

Когда воздушная тревога прозвучала в моем городе, наша семья не стала испытывать судьбу. Поскольку у нас нет "мамада", мы вышли на лестничную площадку, считающуюся самой стойкой к ударам ракет строительной конструкцией. Вместе с соседями мы пробыли на лестничной площадке около часа и при этом насчитали не менее девяти перехватов системой "Железный купол" чужих ракет. Нам повезло: в доме никто не пострадал.

Но так бывает не всегда. В городе Ришон-ле-Ционе палестинская ракета разрушила квартиру 30-летней женщины, которая погибла. В Холоне, считающемся пригородом Тель-Авива, одна из ракет попала в рейсовый автобус. К счастью, услышав вой сирены, водитель быстро среагировал, остановился, открыл двери, и пассажиры успели покинуть автобус. Все остались живы, но восемь человек все же получили ранения. В Гиватаиме, другом пригороде Тель-Авива, ракета попала в жилой дом. Четыре человека были ранены. В три часа ночи в результате прямого попадания ракеты, выпущенной из Газы, в автомобиль в городе Лод погибла девочка. Отец, пытавшийся вывезти дочь из опасного района, скончался в больнице.

В течение двух дней на Израиль из Газы было выпущено более тысячи ракет. Еще 200 ракет, также выпущенных боевиками, упали на территории самой Газы. Расчеты палестинских ракетчиков бьют не прицельно по каким-то военным или стратегическим объектам на территории Израиля. Как объяснил в беседе с "РГ" полковник в отставке Янив Рохов, много лет проработавший в аналитическом отделе Министерства обороны Израиля, "задача радикалов - вселить страх в мирных граждан, таким образом повлиять на решения правительства и нейтрализовать военных".

В ответ израильская авиация атаковала восемнадцатиэтажные высотки в Газе, которые использовались представителями хамасовской администрации. Важно иметь в виду, что атаки на здания, в которых могут находиться мирные граждане, израильтяне проводят по системе "Кеш ба гаг" ("Стук по крыше"). Вначале боевой вертолет или самолет забрасывает на крышу дома специальную болванку, издающую шум, предупреждающий о планируемой атаке. На всякий случай разъяснение продолжается на арабском языке через мегафоны на вертолетах. Но даже в таких случаях жертв среди мирного населения полностью избежать не удается.

В среду из Газы начался минометный обстрел приграничной израильской территории. Против мин у израильтян нет такого эффективного оружия, как противоракетная система "Железный купол". И сигнал воздушной тревоги о приближении мин не звучит. В результате минометного обстрела пожилой израильтянин погиб, его сосед такого же возраста находится в больнице в критическом состоянии. В большинстве населенных пунктов Израиля в среду были отменены занятия в учебных заведениях и детских садах.

Взгляд из Палестины

Как сообщают палестинские СМИ, от ударов израильских войск к вечеру среды погибло 53 человека, включая 14 детей и трех женщин. По сведениям министра здравоохранения автономии Мэй Кайле, более 320 человек получили ранения различной степени тяжести и сейчас им оказывают медицинскую помощь. Израильские власти утверждают, что авиация наносила удары по принадлежащим палестинским вооруженным группировкам объектам в секторе Газа, а также зданиям службы безопасности и полиции. Тем не менее, по информации телеканала Al Jazeera, в районе Тель-эль-Хава города Газа в результате авиаудара по жилому дому погибла беременная женщина и ее ребенок. Согласно заявлению Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, четверо детей, убитых в первый день израильских авиаударов, были учениками подшефной агентству школы в Бейт-Хануне, расположенной в северной части Газы, и все они были родственниками.

Всю минувшую ночь и утро израильские военные и силы полиции проводили рейды в различных городах и лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан. По информации местного агентства WAFA, было задержано и вывезено в неизвестном направлении около 50 палестинцев. В ходе этих операций израильтянами применялись как боеприпасы с резиновыми пулями, так и боевые патроны. Использование последних привело к гибели двух человек, мужчины в возрасте 26 лет и 16-летнего подростка. Со ссылкой на данные своего корреспондента агентство сообщает, что один из выпущенных в ходе ночного налета ВВС Израиля снарядов попал в дом в районе Сабра в центре города Газа, что привело к гибели пяти мирных жителей, в том числе одной женщины. Еще шесть человек были ранены и доставлены в больницу Аль-Шифа. Другой снаряд попал в дом в районе Шейх-Радван в северной части города, еще два удара были нанесены по мотоциклу и по автомобилю в Бейт-Лахии, в результате чего два человека были убиты, трое получили ранения.

Подготовил Алексей Чуриков