Кабмин продлит регистрационные удостоверения лекарств от COVID-19

Правительство намерено продлить действие регистрационных удостоверений лекарств для лечения при коронавирусе. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит обеспечить больницы и аптеки необходимыми препаратами.

Премьер отметил, что в ряде регионов сложилась тяжелая ситуация, когда многие россияне закупались лекарствами "впрок".

"Быстро вывели на рынок 12 основных противовирусных средств и вакцины отечественного производства, для этого упростили процедуры регистрации лекарств, тест-систем и средств индивидуальной защиты", - заявил Мишустин во время отчета перед Госдумой.

"Важно, чтобы и сейчас они вовремя поставлялись в больницы, поликлиники и в аптеки. Поэтому мы продлим действие их регистрационных удостоверений", - добавил премьер-министр, попросив депутатом поддержать инициативу.

Ранее стало известно, что из 64 запатентованных в прошлом году изобретений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) десять разработок направлены против коронавируса. В их числе диагностические системы, лекарства, а также вакцина, которая будет создавать иммунитет к COVID-19 на клеточном уровне.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса - "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).