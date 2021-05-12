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12.05.2021 13:03
Рубрика: Коммерческий транспорт

КамАЗ удвоит производство премиальных грузовиков из-за высокого спроса

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Виталий Архиреев Фото: Виталий Архиреев
Фото: Виталий Архиреев

Камский автозавод в течение 2021 года выпустит 2,4 тысячи грузовиков нового поколения K5. Относительно 2020-го рост производства составит более чем в два раза, об этом сообщила пресс-служба автогиганта.

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
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Напомним, что в K5 сосредоточены все последние производственные достижения КАМАЗа, первенцем этой линейки является выпускаемый с 2019-го дальнобойный тягач КАМАЗ-54901 (4x2) - он оснащается кабиной от Mercedes-Benz Actros поколения BM963 и двигателем КАМАЗ-Liebherr Р6.

По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, в 2022 году планируется выпустить 6,7 тысяч грузовиков К5 и свыше 11 тысяч - в 2023 году.

В настоящее время КАМАЗ работает с поставщиками, чтобы они нарастили выпуск комплектующих для новой модели. Первый этап их подготовки завершится в июне, после чего с июля автозавод удвоит объем выпуска K5 с 10 до 20 единиц в сутки.

По итогам января-марта 2021 года КАМАЗ выпустил 9796 грузовиков и машинокомплектов, рост относительно аналогичного периода 2020 составил +32%.

#КамАЗ