Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о лицензиях на оружие

В России запретят выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам с двумя и более судимостями, а также задержанным за вождение в нетрезвом виде. Такой законопроект одобрил Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции для рассмотрения в первом чтении.

Инициативу предложено рассмотреть в приоритетном заседании 18 мая, отметил председатель комитета Госдумы Василий Пискарев (один из авторов).

По его словам, законопроект не связан со вчерашней трагедией в Казани, потому что он был внесен еще в декабре прошлого года и полностью подготовлен к первому чтению. Документ расширяет основания для отказа в выдаче лицензий. Кроме того, вводится обязательный учет всего контролируемого Росгвардией оружия и патронов в специальной государственной информационной системе. Порядок ее работы утвердит правительство.

При этом владельцев списанного оружия обяжут оповещать Росгвардию о его приобретении в течение двух недель со дня покупки. Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин по следам трагедии в Татарстане поручил профильному комитету приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия. Не исключено, что могут повысить возраст его приобретения, такое предложение рассматривается.