В СФ и ГД в ближайшее время обсудят вопрос ужесточения оборота оружия

"Необходимо тщательно расследовать произошедшее, установить причины и всех виновных. Чтобы избежать повторения подобных случаев где-либо еще в нашей стране", - сказал он.

В свою очередь, первый зампред комитета по обороне и безопасности СФ Владимир Кожин сообщил, что в ближайшее время комитет обсудит вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также заявил, что рабочая группа по контролю за оборотом оружия уже собрана, заседание пройдет в кратчайшие сроки.

Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать законодательство в этой сфере.