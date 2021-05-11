В Госдуме проанализируют законы об обороте оружия после трагедии в Казани

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с трагедией в Казани поручил проанализировать законодательство об обороте оружия.

"Иногда нас критикуют, говорят, что мы в вопросах экстремизма, вопросах предотвращения разного рода вовлечения детей в противоправную деятельности слишком жесткие меры наказания вводим. Как жизнь показывает, опять - молодые люди. И то, что происходит - как правило, с использованием интернета. Поэтому здесь правильно было бы посмотреть на эти вопросы и на вопросы, связанные с оборотом оружия", - сказал он на заседании Госдумы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане, с учетом ситуации в Казани.