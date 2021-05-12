МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины

Москва осуждает насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины, а также любые шаги, осложняющие возможность перезапуска переговорного процесса по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Решительно осуждаем все проявления насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине, а также любые действия, осложняющие возможности перезапуска переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. Выступаем также за неукоснительное уважение статус-кво Святых мест", - цитирует Вершинина РИА Новости.

Напомним, в выходные начались масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Впоследствии в понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате обстрелов с обеих сторон есть погибшие и множество раненых.