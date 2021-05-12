Насилие между Палестиной и Израилем перерастает в полномасштабную войну

Столкновения между палестинцами и израильтянами перерастают в полномасштабную войну. Рано утром в среду, после двухчасового затишья, стороны обменялись новыми авиаударами и ракетными обстрелами.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала двух высокопоставленных лидеров ХАМАС в результате целенаправленного удара по зданию, в котором они находились. "В ходе совместной операции ЦАХАЛ и службы безопасности Шин Бет около двух часов назад мы устранили ключевых боевиков из системы военной разведки ХАМАСа", - говорится в заявлении израильской армии, которое цитирует Times of Israel.

Уточняется, что погибшие - это Хасан Кауги, начальник отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместитель Вайль Исса, который был братом Марвана Иссы, заместителя командира военного крыла ХАМАС. Израиль заявляет, что в разрушенном 9-этажном здании в Газе размещались офисы ХАМАС, разведывательный центр, их командование на Западном берегу, а также отдел пропаганды группировки. "Удары продолжаются и сейчас", - отмечается в заявлении, обнародованном в пять утра по местному времени (совпадает с мск).

Между тем, как сообщает Associated Press, в девятиэтажном здании находятся жилые квартиры, медицинские производственные предприятия, стоматологическая клиника. ЦАХАЛ за несколько часов предупредил жителей здания о необходимости покинуть его. Израильский самолет выпустил пять предупредительных ракет с беспилотника, чтобы информировать людей о приближающейся бомбардировке. Затем авиация снова ударила по зданию после того, как вокруг него собрались журналисты и спасатели. Высотка была сильно повреждена. Дым и обломки достигли офиса агентства АР в Газе, расположенного в 200 метрах.

Напомним, что ранее 13-этажная жилая башня в секторе Газа подверглась удару израильской авиации, загорелась и вскоре после этого рухнула. Жителей башни также предупредили об ударе примерно за час до него. В здании находились не только жилые помещения, но и офис, который используется политическим руководством правящего в Газе движения ХАМАС, отмечает Reuters.

По словам наблюдателей, воздушные сирены раздавались ночью по всему южному и центральному Израилю, сообщается о десятках взрывов. Сирены сработали в общинах вблизи Газы, в Беэр-Шеве, где были зафиксированы десятки взрывов. Их также слышали в Тель-Авиве и его окрестностях.

Полиция сообщает, что два человека погибли в результате прямого удара по автомобилю в городе Лод. Одна женщина в возрасте 40 лет скончалась на месте происшествия, а семилетний ребенок упер уже в больнице. Был также тяжело ранен третий человек. Полиция призвала людей направиться в бомбоубежища. Во вторник вечером Лод стал ареной жестоких беспорядков. В нем было объявлено чрезвычайное положение.

Тем временем посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд призвал израильтян и палестинцев к прекращению боевых действий, предупредив: "Мы приближаемся к полномасштабной войне". Число погибших с момента начала беспорядков в ночь на среду выросло до 40 - 35 в Газе и пять в Израиле.

ЦАХАЛ нанес сотни авиаударов в Газе, а группы палестинцев обстреляли из нескольких ракет Тель-Авив, Беэр-Шеву и другие центральные города Израиля. Веннесланд заявил, что лидеры сторон "должны взять на себя ответственность за деэскалацию" после дня ожесточенных столкновений. В ответ премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал усилить атаки на Газу, сообщает Guardian. "Цена войны в Газе огромна и оплачивается обычными людьми", - сказал Веннесланд, который, как ожидается, 12 мая проинформирует 15 членов Совета безопасности ООН о кризисе.

Тем временем турецкие СМИ со ссылкой на палестинские источники заявили, что Израиль отказался от предложения о прекращении огня, сделанного его властям Организацией Объединенных Наций и Египтом. Сообщается, что Египет и ООН выступают посредниками между Израилем и ХАМАС.