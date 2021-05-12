Минпросвещения отслеживает ситуацию с безопасностью в школах

- Были направлены рекомендации во все регионы, чтобы все меры безукоризненно выполнялись, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. - Мы проводим контроль и ведем работу по усилению безопасности в преддверии детской оздоровительной кампании. Соответствующую рекомендацию также направили.

Напомним, 11 мая, во вторник бывший ученик гимназии N175 в Казани устроил в ней стрельбу. В результате погибли девять человек.